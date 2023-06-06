«РБ Спорт»: «Локомотив» может начать переговоры с Бакаевым

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением полузащитника «Зенита».

По информации источника, в «Локомотиве» готовы рассмотреть как вариант полноценного трансфера, так и аренды — клуб ищет замену ушедшему после окончания контракта Франсуа Камано.

Уточняется, что в «Зените» пока не готовы рассматривать вариант с уходом Бакаева.

26-летний россиянин перешёл из «Спартака» в «Зенит» 1 июля 2022 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 26 матчах за сине-бело-голубых. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как на «Зенит» повлияет уход нападающего Малкома.