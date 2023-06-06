Мостовой: если Малком уйдёт, для «Зенита» это будет огромная потеря

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как на «Зенит» повлияет уход нападающего Малкома.

«Если вдруг Малком уйдёт и состав останется таким, какой есть сейчас, то для «Зенита» это будет огромная потеря. Его же надо кем-то заменить таким же. А такого очень трудно найти», — цитирует Мостового Euro-Football.

Малком в сезоне-2022/23 забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.