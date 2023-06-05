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Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ

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Форвард «Зенита» Малком отреагировал на свою победу в номинации «Лучший нападающий сезона» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ
  • РИА Новости

«Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал», — сказал игрок в видеообращении.

Для бразильца награда стала второй за вечер. Футболист был признан лучшим нападающим минувшего сезона чемпионата России.

Малком забил 23 гола в 27 матчах лиги. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона.

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