Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на свою победу в номинации «Лучший нападающий сезона» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне всё для того, чтобы я мог наслаждаться футболом. Также благодарю мою семью, команду, весь медицинский штаб «Зенита» и болельщиков за то что помогли мне стать лучшим на поле. Благодарю всех, кто за меня голосовал», — сказал игрок в видеообращении.

Для бразильца награда стала второй за вечер. Футболист был признан лучшим нападающим минувшего сезона чемпионата России.

Малком забил 23 гола в 27 матчах лиги. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Михаил Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона.