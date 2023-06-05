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Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выступил с обращением к болельщикам клуба.
Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона
  • РИА Новости

«С окончанием сезона, дорогие болельщики! Огромная благодарность всей команде — за терпение, большую работу, сумасшедшую самоотдачу, веру в идею! Вместе мы — сила! Только вперёд!» — написал Галактионов в соцсетях.

В заключительном матче РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» со счётом 3:1. Команда финишировала на восьмой позиции. Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Ранее сообщалось, что по три футболиста из «Зенита», ЦСКА и «Спартака» включены в символическую сборную РПЛ.

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