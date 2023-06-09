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Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min

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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона-2022/23 французской Лиги 1 по версии интернет-портала 90min.
Головин попал в топ-7 лучших плеймейкеров сезона Лиги 1 по версии 90min
  • Gettyimages.ru

Также в этот список вошёл бывший хавбек «Краснодара» Реми Кабелла.

Возглавил рейтинг бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

В прошедшем сезоне Головин забил восемь мячей и отдал семь результативных передач в 34 матчах Лиги 1. Также полузащитник совершил 49 ударов, отдал 59 передач под удар, сделал 27 удачных обводок и 62 отбора.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом.

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