Канчельскис считает, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин провёл свой лучший сезон в составе «Монако», но клуб даже не попал в еврокубки. Он уже пять лет там провёл и никаких значимых результатов не достиг. Думаю, ему надо уходить из «Монако» летом за новым вызовом», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин получил травму на тренировке «Монако».