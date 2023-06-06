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Канчельскис считает, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.
Канчельскис считает, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом
  • Gettyimages.ru

«Головин провёл свой лучший сезон в составе «Монако», но клуб даже не попал в еврокубки. Он уже пять лет там провёл и никаких значимых результатов не достиг. Думаю, ему надо уходить из «Монако» летом за новым вызовом», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Головин получил травму на тренировке «Монако».

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