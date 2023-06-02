Головин получил травму на тренировке «Монако»
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«Не факт, что Головин сможет играть в следующем матче, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт», — цитирует тренера Монако Филиппа Клемана ТАСС.
По его словам, у россиянина небольшие проблемы с приводящими мышцами.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее пресс-служба «Монако» поздравила Головина с днём рождения.