Головин получил травму на тренировке «Монако»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин получил небольшую травму на тренировке команды.

«Не факт, что Головин сможет играть в следующем матче, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт», — цитирует тренера Монако Филиппа Клемана ТАСС.

По его словам, у россиянина небольшие проблемы с приводящими мышцами.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее пресс-служба «Монако» поздравила Головина с днём рождения.