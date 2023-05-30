«Монако» поздравил Головина с днём рождения

Пресс-служба «Монако» поздравила российского полузащитника Александра Головина с днём рождения.

«Наш полузащитник сегодня празднует свой 27-й день рождения! С днём рождения, Голо», — говорится в сообщении.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее «Монако» с Головиным уступил «Ренну» в матче 37-го тура Лиги 1.