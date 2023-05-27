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«Монако» с Головиным уступил «Ренну» в матче 37-го тура Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение в гостях а матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу с «Ренном».

Игра на стадионе «Роазон Парк» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Бруно Женезио.

Мячи забили Ловро Майер (52-я минута), Амин Гуири (73-я).

Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте игру. Российский полузащитник «Монако» не запомнился результативными действиями.

«Монако» с 65 очками опустилось на шестое место в турнирной таблице. «Ренн» (65) поднялся на пятое.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным уступил «Лиону» в матче Лиги 1.

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