«Монако» с Головиным уступил «Лиону» в матче Лиги 1
Игра на стадионе «Групама» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Лорана Блана.
В составе победителей мячи забили Александр Ляказетт (38-я минута), Максанс Какере (57-я), Райан Шерки (78-я). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (2-я, пенальти).
Александр Головин начал матч в стартовом составе и провёл на поле 71 минуту. Полузащитник сборной России не отметился результативными действиями.
«Монако» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лилль» (59) располагается на седьмой позиции.
Ранее Игорь Шалимов заявил, что Головину стоило покинуть «Монако» в зимнее трансферное окно.