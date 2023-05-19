«Монако» с Головиным уступил «Лиону» в матче Лиги 1

«Монако» в гостях потерпел поражение в матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом».

Игра на стадионе «Групама» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Лорана Блана.

В составе победителей мячи забили Александр Ляказетт (38-я минута), Максанс Какере (57-я), Райан Шерки (78-я). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (2-я, пенальти).

Александр Головин начал матч в стартовом составе и провёл на поле 71 минуту. Полузащитник сборной России не отметился результативными действиями.

«Монако» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лилль» (59) располагается на седьмой позиции.

Ранее Игорь Шалимов заявил, что Головину стоило покинуть «Монако» в зимнее трансферное окно.