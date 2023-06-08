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Бензема прибыл на официальную презентацию в «Аль-Иттихаде» с «Золотым мячом»

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Французский футболист Карим Бензема продемонстрировал болельщикам «Аль-Иттихада» «Золотой мяч» во время официальной презентации в Джидде.

Француз был представлен болельщикам на домашнем стадионе «Аль-Иттихада», на котором было 60 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее Бензема рассказал, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».

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