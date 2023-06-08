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Бензема о переходе в клуб из Саудовской Аравии: я мусульманин и это мусульманская страна

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Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, почему принял решение перейти в «Аль-Иттихад».
Бензема о переходе в клуб из Саудовской Аравии: я мусульманин и это мусульманская страна
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Я мусульманин и это мусульманская страна. Я уже был в Саудовской Аравии, и мне хорошо здесь. Когда я разговаривал со своей семьёй о том, что собираюсь перейти в клуб из этой страны, они все были очень счастливы», — цитирует Бензема журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что его бывший одноклубник Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихад».

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