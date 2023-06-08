Роналду о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»: он бросает вызов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что его бывший одноклубник по «Реалу» Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихад».

«Карим бросает вызов. Я знал, что поездка в Саудовскую Аравию откроет окно для футбола. Туда поедут лучшие игроки, и вскоре это будет одна из лучших лиг в мире», — цитирует Роналду Goal.

35-летний французский форвард получит €200 млн за два года.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В общей сложности он провёл за клуб 648 матчей, забил 354 гола и сделал 165 результативных передач.

Ранее на прощальной пресс-конференции Бензема назвал трудным решение покинуть «Реал».