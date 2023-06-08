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Кавазашвили выразил надежду, что в «Спартаке» сделают выводы из поведения игроков

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что в «Спартаке» будет подниматься вопрос о поведении футболистов.
Кавазашвили выразил надежду, что в «Спартаке» сделают выводы из поведения игроков
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, в ближайшее время в футбольном клубе «Спартак» будет обсуждаться вопрос поведения игроков. Каждое нарушение, каждая дисквалификация ведущего футболиста негативно отражается на результатах команды», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

8 июня стало известно, что защитник Георгий Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления в адрес арбитра во время игры с «Крыльями».

Встреча заключительного тура проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 43-й минуте игры капитан красно-белых был удалён за брань в адрес арбитра.

Ранее Литвинов объяснил эмоциями удаление Джикии в матче с «Крыльями Советов».

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