Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления в адрес арбитра во время игры с «Крыльями»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил двухматчевую дисквалификацию после оскорбления арбитра во время игры с «Крыльями Советов».

«Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один матч — реальное исполнение, второй — условное. Плюс штраф 250 тыс. рублей», — приводит слова главы Контрольно-дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца РИА Новости.

Он также подчеркнул, что для футболиста установлен испытательный срок на год с момента вынесения решения.

Встреча заключительного тура проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 43-й минуте игры капитан красно-белых был удалён за брань в адрес арбитра.

Ранее Литвинов объяснил эмоциями удаление Джикии в матче с «Крыльями Советов».