Литвинов объяснил эмоциями удалении Джикии в матче с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
«Джикия начал спорить с арбитром, потому что был спорный момент. Арбитр расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Георгий просто защищал своих одноклубников. Понятно, что были эмоции. Это был важный матч для «Спартака». К сожалению, всё закончилось именно так», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 43-й минуте игры капитан красно-белых был удалён за брань в адрес арбитра.
Ранее сообщалось, что Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей.