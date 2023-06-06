Литвинов объяснил эмоциями удалении Джикии в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал удаление защитника и капитана московского клуба Георгия Джикии в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).

«Джикия начал спорить с арбитром, потому что был спорный момент. Арбитр расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Георгий просто защищал своих одноклубников. Понятно, что были эмоции. Это был важный матч для «Спартака». К сожалению, всё закончилось именно так», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 43-й минуте игры капитан красно-белых был удалён за брань в адрес арбитра.

Ранее сообщалось, что Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей.