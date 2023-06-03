Джикии грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил красную карточку в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

В протоколе написано, что игрок был удалён за нецензурную брань в адрес арбитра.

Судья показал красную карточку после двух жёлтых на 43-й минуте игры. Джикия не попал в стартовый состав матча и получил удаление, находясь на скамейке запасных.

В соответствии со статьёй 95 дисциплинарного регламента РФС «Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча» такое поведение игрока наказывается дисквалификацией от двух до четырёх игр.

Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Несмотря на поражение, «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартак» не имел права заканчивать чемпионат поражением.