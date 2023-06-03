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Камоцци: «Спартак» не имел права заканчивать чемпионат поражением

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение команды в заключительном матче чемпионата России с «Крыльями Советов».
Камоцци: «Спартак» не имел права заканчивать чемпионат поражением
  • РИА Новости

«Спартак» не имел права заканчивать чемпионат поражением. Руководство «Спартака» точно не удовлетворено бронзой. Конец сезона получился скомканным. Но надо смириться с этим и выступить лучше в следующем году», — цитирует Камоцци Sport24.

Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Спартак», набравший 54 очка, занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» — на 12-й позиции (32 очка).

Ранее Георгий Джикия получил красную карточку, находясь на скамейке запасных в матче с «Крыльями».

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