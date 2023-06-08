Мостовой: думал, Месси вернётся в «Барселону», но футбольный мир перевернулся

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о переходе бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Для меня это неожиданность. Но я был ещё больше удивлён, когда он ушёл из «Барселоны», и сегодняшние новости не перекроют того события. Я думал, он вернётся в «Барселону». Хотя футбольный мир настолько перевернулся, что порой просто ничего не понимаешь», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее пресс-служба MLS отреагировала на то, что нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».