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Мостовой: думал, Месси вернётся в «Барселону», но футбольный мир перевернулся

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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о переходе бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Интер Майами».
Мостовой: думал, Месси вернётся в «Барселону», но футбольный мир перевернулся
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Для меня это неожиданность. Но я был ещё больше удивлён, когда он ушёл из «Барселоны», и сегодняшние новости не перекроют того события. Я думал, он вернётся в «Барселону». Хотя футбольный мир настолько перевернулся, что порой просто ничего не понимаешь», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

Ранее пресс-служба MLS отреагировала на то, что нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».

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