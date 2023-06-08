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Карпин: Семак и Федотов более достойны звания лучшего тренера РПЛ, чем я

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кто достоин награды лучшего тренера РПЛ.
Карпин: Семак и Федотов более достойны звания лучшего тренера РПЛ, чем я
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — цитирует Карпина Sport24.

4 июня главный тренер ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только «Зенит».

Ранее Мостовой согласился с выбором Федотова лучшим тренером сезона РПЛ.

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