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Мостовой согласился с выбором Федотова лучшим тренером сезона РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что Владимир Федотов заслуженно был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

«Среди всех кандидатур Владимир Федотов смотрится наиболее предпочтительно. Федотов в прошлом сезоне занял второе место с «Сочи», а в этом году стал вторым с ЦСКА. Никто же не думал, что ЦСКА возьмёт серебро», — цитирует Мостового РИА Новости.

По его словам, кандидатура Сергея Семака сразу отпала, поскольку все знали, что «Зенит» «наверняка выиграет чемпионат».

«Валерий Карпин играл на два фронта, но вроде как ничего не добился. С «Ростовом» занял четвёртое место, а сборная России играет только товарищеские матчи. Марцел Личка с «Оренбургом» вроде пошумел, а по факту в середине таблицы», — добавил Мостовой.

4 июня тренер был признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только «Зенит».

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может вернуться в армейский клуб.

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