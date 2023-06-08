Спортивный врач Звонков рассказал, что Костомарову будет тяжело освоить протезы рук

Спортивный врач Андрей Звонков считает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову будет сложно освоить протезы конечностей.

«Роман должен будет приучать себя и мозг управлять совершенно другими мышцами. Это не так просто. Первым делом Костомарову предстоит думать не о ледовой площадке. Сначала надо научиться ходить, есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее», — приводит слова Звонкова MSK1.RU.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров проходит подготовку к протезированию.