РИА Новости: Костомаров проходит подготовку к протезированию

Стали известны новые подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА Новости.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Авербух призвал болельщиков не верить информации инсайдеров о состоянии Костомарова.