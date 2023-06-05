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РИА Новости: Костомаров проходит подготовку к протезированию

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Стали известны новые подробности восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
РИА Новости: Костомаров проходит подготовку к протезированию
  • РИА Новости

«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА Новости.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Авербух призвал болельщиков не верить информации инсайдеров о состоянии Костомарова.

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