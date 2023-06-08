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Малафеев рассказал, как справился с травлей со стороны Губерниева после гибели жены

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как справился с гибелью супруги и травлей со стороны комментатора Дмитрия Губерниева в сезоне-2011/12.
Малафеев рассказал, как справился с травлей со стороны Губерниева после гибели жены
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«После трагедии начался небольшой троллинг со стороны Губерниева. Я понимал, что меня будут оценивать через призму высказывания этого человека. Говорили о том, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — сказал Малафеев пресс-службе «Зенита».

Губерниев нелицеприятно высказался о Малафееве в августе 2011 года, в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА. Помимо негативной характеристики в адрес вратаря, комментатор также коснулся темы гибели жены футболиста, разбившейся в автомобильной аварии весной того же года. При этом слова комментатора попали в эфир случайно — Губерниев и его собеседник не знали, что их разговор транслируется в интернет.

Ранее Малафеев рассказал о звонке Путина и визите к Медведеву после победы «Зенита» в Кубке УЕФА.

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