Малафеев рассказал, как справился с травлей со стороны Губерниева после гибели жены
- РИА Новости
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«После трагедии начался небольшой троллинг со стороны Губерниева. Я понимал, что меня будут оценивать через призму высказывания этого человека. Говорили о том, что после таких трагедий игроки заканчивают свою карьеру. Мне хотелось показать, что на этом жизнь не заканчивается», — сказал Малафеев пресс-службе «Зенита».
Губерниев нелицеприятно высказался о Малафееве в августе 2011 года, в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА. Помимо негативной характеристики в адрес вратаря, комментатор также коснулся темы гибели жены футболиста, разбившейся в автомобильной аварии весной того же года. При этом слова комментатора попали в эфир случайно — Губерниев и его собеседник не знали, что их разговор транслируется в интернет.
Ранее Малафеев рассказал о звонке Путина и визите к Медведеву после победы «Зенита» в Кубке УЕФА.