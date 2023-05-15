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Малафеев рассказал о звонке Путина и визите к Медведеву после победы «Зенита» в Кубке УЕФА

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о звонке Владимира Путина и визите к Дмитрию Медведеву после победы «Зенита» в Кубке УЕФА.

«Прекрасно это помню. Слова Путина передали, но по громкой связи он не обращался. Зато уже по прилёте в Санкт-Петербург сходили на приём к Дмитрию Медведеву. Аршавин почти всю церемонию смеялся, но сложно сказать, почему. Вероятно, таким образом сбрасывал напряжение. Я же предпочёл соблюсти субординацию и вопросов не задавал. В целом мы хотя и пребывали в отличном настроении, но всё же понимали, в каком месте находимся», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев вспомнил, как взял маленькую дочь на финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс».

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