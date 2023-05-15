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Малафеев вспомнил, как взял маленькую дочь на финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс»

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как взял маленькую дочь на финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс».

«Мне кажется, это естественно. Тем более Аршавин тоже приехал с ребёнком. Футболисты ЦСКА в 2005-м прибыли в Лиссабон без детей? Так они все молодые были. Это ведь круто, когда семьи находятся рядом с футболистами. Ты хочешь разделить своё счастье с близкими и играешь в том числе ради них. Дети выбежали на газон уже во время церемонии награждения. А сыну Аршавина, помню, глава УЕФА Мишель Платини вовсе повесил медаль на шею. Дочь Ксения была постарше — ей исполнилось пять лет», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев рассказал, как включили сигнализацию в отеле «Зенита» в ночь перед финалом Кубка УЕФА.

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