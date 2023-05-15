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Малафеев рассказал, как включили сигнализацию в отеле «Зенита» в ночь перед финалом Кубка УЕФА

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как включили сигнализацию в отеле «Зенита» в ночь перед финалом Кубка УЕФА.
Малафеев рассказал, как включили сигнализацию в отеле «Зенита» в ночь перед финалом Кубка УЕФА
  • globallookpress.com

«Что-то такое припоминаю. Около полуночи в отеле неожиданно взвыла сирена. Не могу сказать, что на моём графике это сказалось, поскольку лёг спать поздно. Но даже спустя 15 лет уверен, это не было случайностью. Плюс фанаты «Рейнджерс» пели под окнами. Удивляться опять же нечему. Лично я спокойно выспался», — заявил Малафеев в интервью RT.

Ранее Малафеев высказался об игре экс-одноклубника Андрея Аршавина.

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