Voetbalprimeur: ЦСКА должен «Херенвену» три миллиона евро за трансфер Эджуке

Московский ЦСКА всё ещё не расплатился с нидерландским «Херенвеном» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке.

По информации Voetbalprimeur, сумма долга москвичей составляет €3 млн. В нидерландском клубе заявили, что они готовы подключить органы власти, в том числе МИД, чтобы решить вопрос. Также они обвинили ЦСКА в отказе сотрудничать.

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».

Ранее агент Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.