Voetbalprimeur: ЦСКА должен «Херенвену» три миллиона евро за трансфер Эджуке
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
По информации Voetbalprimeur, сумма долга москвичей составляет €3 млн. В нидерландском клубе заявили, что они готовы подключить органы власти, в том числе МИД, чтобы решить вопрос. Также они обвинили ЦСКА в отказе сотрудничать.
Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».
Ранее агент Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.