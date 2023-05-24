Агент Эджуке: Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все варианты

Агент нападающего ЦСКА Чидера Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.

«Это не совсем так. Чидера готов вернуться в ЦСКА, но мы будем рассматривать все имеющиеся варианты. Планируем мы вновь воспользоваться приостановкой контракта с ЦСКА ближайшим летом? Пока рано об этом говорить», — приводит слова Анеке Metaratings.

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».

«Херенвен» требует от ЦСКА выплаты в €3,1 млн за трансфер Эджуке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет добиться уменьшения суммы трансфера за Эджуке в «Херенвен».