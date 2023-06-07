Кремлёв — о рекомендации МОК: IBA не оценили справедливо

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать организацию.

«За четыре года IBA не получила ни одной возможности показать свои достижения в очной встрече с МОК, вместо этого с нами обменивались письмами. Мы приняли этот процесс и правила, но в итоге нас не оценили справедливо», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

В IBA считают политической рекомендацию исполкома МОК.

Ранее Светлана Журова прокомментировала рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).