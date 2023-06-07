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Кремлёв — о рекомендации МОК: IBA не оценили справедливо

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать организацию.

«За четыре года IBA не получила ни одной возможности показать свои достижения в очной встрече с МОК, вместо этого с нами обменивались письмами. Мы приняли этот процесс и правила, но в итоге нас не оценили справедливо», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

В IBA считают политической рекомендацию исполкома МОК.

Ранее Светлана Журова прокомментировала рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).

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