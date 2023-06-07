Журова считает, что рекомендация лишить IBA признания связана с условиями допуска россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).

«Этого следовало ожидать, как бы мы ни сопротивлялись. Понятно, что в МОК не могут позволить, чтобы наши спортсмены выступали с гимном и флагом, поэтому они и вынесли такую рекомендацию. Это абсолютно политическая история, здесь нет никакого спорта, все это прекрасно понимают», — цитирует Журову ТАСС.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) официального признания.