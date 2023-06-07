Журова считает, что рекомендация лишить IBA признания связана с условиями допуска россиян
- РИА Новости
«Этого следовало ожидать, как бы мы ни сопротивлялись. Понятно, что в МОК не могут позволить, чтобы наши спортсмены выступали с гимном и флагом, поэтому они и вынесли такую рекомендацию. Это абсолютно политическая история, здесь нет никакого спорта, все это прекрасно понимают», — цитирует Журову ТАСС.
7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.
IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал причины, по которым МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) официального признания.