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В IBA считают политической рекомендацию МОК отозвать признание организации

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Международная ассоциация бокса (IBA) считает политической рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.
В IBA считают политической рекомендацию МОК отозвать признание организации
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«IBA считает рекомендацию исполкома МОК отозвать признание отвратительной и чисто политической, поскольку все усилия, предпринятые IBA игнорировались и не принимались во внимание МОК», — говорится в заявлении организации.

Также в IBA отметили, что оставляют за собой право принять ответные меры, так как организация не признаёт мнение о том, что IBA не соответствует стандартам надлежащего управления.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

Ранее Светлана Журова прокомментировала рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).

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