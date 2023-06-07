В IBA считают политической рекомендацию МОК отозвать признание организации

Международная ассоциация бокса (IBA) считает политической рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

«IBA считает рекомендацию исполкома МОК отозвать признание отвратительной и чисто политической, поскольку все усилия, предпринятые IBA игнорировались и не принимались во внимание МОК», — говорится в заявлении организации.

Также в IBA отметили, что оставляют за собой право принять ответные меры, так как организация не признаёт мнение о том, что IBA не соответствует стандартам надлежащего управления.

7 июня стало известно, что МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Вопрос будет решён на внеочередной сессии МОК 22 июня.

Ранее Светлана Журова прокомментировала рекомендацию МОК лишить статуса Международную ассоциацию бокса (IBA).