Генеральный директор «Милана» раскрыл причины увольнения Мальдини

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани высказался об увольнении Паоло Мальдини с поста технического директора клуба.

«Мы хотим, чтобы «Милан» мог продолжать прогрессировать на поле и за его пределами. Мы приняли решение о реорганизации, которая привела к созданию рабочей группы для развития технического и спортивного блока клуба», — цитирует Фурлани журналист Николо Скира.

По итогам прошедшего сезона подопечные Стефано Пиоли с 70 очками заняли четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала, уступив миланскому «Интеру».

По информации СМИ, Мальдини покинул клуб из-за разногласий с владельцем «Милана» по поводу бюджета на трансферы.

Ранее бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.