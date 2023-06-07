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В ялтинском «Рубине» заявили, что ряд футболистов команды имеют украинские паспорта

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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников признался, что в состав команды входят футболисты не только с российским гражданством.

«У нас порядка десяти футболистов имеют украинские футбольные паспорта. Ждём решений и от Футбольной национальной лиги (ФНЛ), будем сейчас разбираться. Точно не могу сказать, будем узнавать», — цитирует Шапошникова ТАСС.

Он подчеркнул, что руководство клуба постарается сделать всё для сохранения костяка состава на сезон-2023/24.

«Тем более сейчас мы боремся за медали в чемпионате премьер-лиги Республики Крым», — заключил Шапошников.

6 июня стало известно, что ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию в ФНЛ для участия во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что президент ФНЛ Наиль Измайлов верит в хорошую посещаемость у ялтинского «Рубина» во Второй лиге.







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