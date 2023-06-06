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Президент ФНЛ Измайлов верит в хорошую посещаемость у ялтинского «Рубина» во Второй лиге

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказал мнение о выступлении ялтинского «Рубина» во Второй лиге.
Президент ФНЛ Измайлов верит в хорошую посещаемость у ялтинского «Рубина» во Второй лиге
  • РИА Новости

«Хочется поздравить ялтинский «Рубин» с получением аттестата ФНЛ, который даёт право участия во Второй лиге, группа Б. В прошлом году в Ялте прошёл капитальный ремонт стадиона «Авангард». Думаю, что у команды будет хорошая посещаемость», — цитирует Измайлова РИА Новости.

Со следующего сезона розыгрыш Второй лиги будет проходить в дивизионах А и Б. Дивизион А с участием 20 клубов будет проходить по системе «осень — весна». В дивизионе «Б» примут участие 60 клубов, соревнования пройдут по системе «весна — осень». При этом с июля‑августа по ноябрь будет проведён переходный турнир.

Ранее аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге получил «Севастополь».

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