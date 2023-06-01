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«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге

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В пресс-службе Второй лиги сообщили, что «Севастополь» сможет выступать в ФНЛ.
«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге
  • РИА Новости

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б. Среди получивших аттестат футбольный клуб «Севастополь», — говорится в заявлении.

Напомним, что футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили команды из России от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал о зарплатах в чемпионате Крыма.

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