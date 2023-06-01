«Севастополь» получил аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге

В пресс-службе Второй лиги сообщили, что «Севастополь» сможет выступать в ФНЛ.

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б. Среди получивших аттестат футбольный клуб «Севастополь», — говорится в заявлении.

Напомним, что футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

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