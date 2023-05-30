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Бывший футболист ЦСКА Короев заявил, что чемпионат Крыма прогрессирует

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Бывший футболист ЦСКА Алан Короев рассказал о зарплатах в чемпионате Крыма.
Бывший футболист ЦСКА Короев заявил, что чемпионат Крыма прогрессирует
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«Чемпионат Крыма прогрессирует, так как многие с материка едут туда. Да и платят там больше, чем во Второй лиге. В «Коломне» получал 13 тыс. рублей, а в «Севастополе» — 55—60 тыс.», — приводит слова Короева «Чемпионат».

Футбольные турниры в Крыму проводит Крымский футбольный союз, обладающий особым статусом в Союзе европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили команды из России от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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