Ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге

Ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия во Второй лиге.

«Комиссия ФНЛ по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание, по итогам которой было принято решение выдать аттестат ялтинскому «Рубину», — сообщается в официальном Telegram-канале Второй лиги.

В сентябре 2022 года ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции крымских клубов в российский футбол.

С сезона‑2023/24 розыгрыш Второй лиги будет проходить в двух дивизионах: «А» и «Б». Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень‑весна», в дивизион «Б» войдут более 60 клубов, турнир пройдет по системе «весна‑осень». С июля‑августа по ноябрь 2023 года будет проведен переходный турнир.

Ранее аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге получил «Севастополь».