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Ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге

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Ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия во Второй лиге.
Ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге
  • РИА Новости

«Комиссия ФНЛ по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание, по итогам которой было принято решение выдать аттестат ялтинскому «Рубину», —  сообщается в официальном Telegram-канале Второй лиги.

В сентябре 2022 года ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции крымских клубов в российский футбол.

С сезона‑2023/24 розыгрыш Второй лиги будет проходить в двух дивизионах: «А» и «Б». Дивизион «А» объединит 20 команд, а соревнования будут проводиться по системе «осень‑весна», в дивизион «Б» войдут более 60 клубов, турнир пройдет по системе «весна‑осень». С июля‑августа по ноябрь 2023 года будет проведен переходный турнир.

Ранее аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге получил «Севастополь».

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