Хави сообщил, что возвращение Месси зависит от президента «Барселоны» и отца Лео
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«Ситуация находится в руках президента Лапорты и отца Лео, поэтому посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.
Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.
Ранее сообщалось, что Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года.