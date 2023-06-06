Хави сообщил, что возвращение Месси зависит от президента «Барселоны» и отца Лео

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Ситуация находится в руках президента Лапорты и отца Лео, поэтому посмотрим, чем всё закончится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона.

Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года.