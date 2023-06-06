Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гвардиола: победа в Лиге чемпионов выведет «Манчестер Сити» на новый уровень

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что победа в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень.
Гвардиола: победа в Лиге чемпионов выведет «Манчестер Сити» на новый уровень
  • Gettyimages.ru

«Выведет ли победа в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на новый уровень? Да, определённо, я много раз говорил, что нужно побеждать в Европе, чтобы оставаться на другом уровне. Всё просто», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Польский арбитр Шимон Марциняк стал главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить