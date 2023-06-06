Гвардиола: победа в Лиге чемпионов выведет «Манчестер Сити» на новый уровень

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что победа в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень.

«Выведет ли победа в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на новый уровень? Да, определённо, я много раз говорил, что нужно побеждать в Европе, чтобы оставаться на другом уровне. Всё просто», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Польский арбитр Шимон Марциняк стал главным арбитром финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.