Агент Миранчука сообщил о переговорах «Торино» и «Аталанты» по поводу трансфера игрока

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что в настоящий момент ведутся консультации и переговоры между спортивными директорами итальянских клубов «Торино» и «Аталанты» относительно будущего его клиента.

«Идут консультации и переговоры спортивных директоров «Торино» и «Аталанты», в которых участвуют наши итальянские партнёры. В ближайшее время будет ясно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше комментировать нечего», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев.

Ранее сообщалась, что «Торино» хочет выкупить у «Аталанты» права на Миранчука, находящегося в туринском клубе в аренде, за 9,5 миллиона евро.