Torinogranata: «Торино» может выкупить Миранчука у «Аталанты» за €9,5 млн
- Legion-Media
По информации Torinogranata.it, стороны уже обсуждают возможный трансфер. Сумма выкупа может составить €9,5 млн.
Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. У туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.
В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Торино» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А.