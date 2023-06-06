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Torinogranata: «Торино» может выкупить Миранчука у «Аталанты» за €9,5 млн

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Руководство «Торино» рассчитывает выкупить у «Аталанты» права на полузащитника Алексея Миранчука, находящегося в аренде в их клубе.
Torinogranata: «Торино» может выкупить Миранчука у «Аталанты» за €9,5 млн
  • Legion-Media

По информации Torinogranata.it, стороны уже обсуждают возможный трансфер. Сумма выкупа может составить €9,5 млн.

Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. У туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Торино» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А.

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