«Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А
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Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Симеоне Индзаги.
Победный мяч забил Марсело Брозович на 37-й минуте с передачи Ромелу Лукаку.
Полузащитник команды из Турина Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не запомнился результативными действиями.
«Интер» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Торино» (53) располагается на девятой строчке.
Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о будущем своего клиента.