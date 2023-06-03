«Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А

«Интер» в гостях нанёс поражение в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу с «Торино».

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Симеоне Индзаги.

Победный мяч забил Марсело Брозович на 37-й минуте с передачи Ромелу Лукаку.

Полузащитник команды из Турина Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не запомнился результативными действиями.

«Интер» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Торино» (53) располагается на девятой строчке.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о будущем своего клиента.