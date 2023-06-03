Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Интер» в гостях нанёс поражение в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу с «Торино».
«Торино» с Миранчуком уступил «Интеру» в матче Серии А
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Симеоне Индзаги.

Победный мяч забил Марсело Брозович на 37-й минуте с передачи Ромелу Лукаку.

Полузащитник команды из Турина Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не запомнился результативными действиями.

«Интер» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Торино» (53) располагается на девятой строчке.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о будущем своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить