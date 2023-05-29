Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Миранчука: у Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний

Короткая ссылка
Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв, который выступает за «Торино» на правах аренды, рассказал о будущем своего клиента.

«Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет — значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение — об этом будет объявлено. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Всё будет хорошо», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом у туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 30 матчах за туринцев во всех турнирах. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее «Торино» с Миранчуком разгромил «Специю» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить