Агент Миранчука: у Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв, который выступает за «Торино» на правах аренды, рассказал о будущем своего клиента.

«Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет — значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение — об этом будет объявлено. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Всё будет хорошо», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом у туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 30 матчах за туринцев во всех турнирах. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее «Торино» с Миранчуком разгромил «Специю» в матче Серии А.