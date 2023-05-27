«Торино» с Миранчуком разгромил «Специю» в матче Серии А

«Торино» обыграл «Специю» в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Встреча в Специи на стадионе «Альберто Пикко» завершилась со счётом 4:0.

В составе «Торино» мячи забили Пшемыслав Висневски, Самуэле Риччи, Иван Илич и Янн Карамо.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не отметился результативными действиями.

«Торино» набрал 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «Специи» 31 очко и 17-я позиция.

Ранее в «Торино» рассказали о состоянии Миранчука после игры с «Фиорентиной».