«Торино» с Миранчуком разгромил «Специю» в матче Серии А
- Gettyimages.ru
Встреча в Специи на стадионе «Альберто Пикко» завершилась со счётом 4:0.
В составе «Торино» мячи забили Пшемыслав Висневски, Самуэле Риччи, Иван Илич и Янн Карамо.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не отметился результативными действиями.
«Торино» набрал 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «Специи» 31 очко и 17-я позиция.
Ранее в «Торино» рассказали о состоянии Миранчука после игры с «Фиорентиной».