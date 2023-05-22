В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука после игры с «Фиорентиной»

В пресс-службе «Торино» высказались о состоянии полузащитника Алексея Миранчука после матча 36-го тура Серии А с «Фиорентиной».

«Миранчук принимал участие во вчерашней игре. Болевые ощущения? Ему уже лучше», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Миранчук вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 29 матчах за туринцев во всех турнирах. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее сообщалось, что будущее Миранчука в «Торино» остаётся неопределённым.