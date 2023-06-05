Reuters: IBA отказалась от продления контракта с «Газпромом» ради восстановления в МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК), что не намерена продлевать контракт с российской компанией «Газпром».

«Опасения по поводу «Газпрома» не имеют под собой никаких оснований, так как срок действия договора о спонсорстве истёк 31 декабря 2022 года и не продлевался», — сообщает Reuters со ссылкой на доклад IBA.

Подчёркивается, что IBA сделала всё возможное, чтобы устранить беспокойство МОК по поводу различных областей работы федерации.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за конфликта с IBA.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Ранее глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA.