Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Reuters: IBA отказалась от продления контракта с «Газпромом» ради восстановления в МОК

Короткая ссылка
Международная ассоциация бокса (IBA) проинформировала Международный олимпийский комитет (МОК), что не намерена продлевать контракт с российской компанией «Газпром».

«Опасения по поводу «Газпрома» не имеют под собой никаких оснований, так как срок действия договора о спонсорстве истёк 31 декабря 2022 года и не продлевался», — сообщает Reuters со ссылкой на доклад IBA.

Подчёркивается, что IBA сделала всё возможное, чтобы устранить беспокойство МОК по поводу различных областей работы федерации.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за конфликта с IBA.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Ранее глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить