Reuters: IBA отказалась от продления контракта с «Газпромом» ради восстановления в МОК
«Опасения по поводу «Газпрома» не имеют под собой никаких оснований, так как срок действия договора о спонсорстве истёк 31 декабря 2022 года и не продлевался», — сообщает Reuters со ссылкой на доклад IBA.
Подчёркивается, что IBA сделала всё возможное, чтобы устранить беспокойство МОК по поводу различных областей работы федерации.
IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.
МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за конфликта с IBA.
IBA возглавляет россиянин Умар Кремлёв.
Ранее глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA.