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Глава Федерации бокса Чехии высказался об отстранении организации от членства в IBA

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Президент Федерации бокса Чехии Марек Шимак подверг критике решение отстранить сборную за проведение турнира с участием боксёров из США, покинувших организацию.

«Они всё решили без нас. Мы не получили ответа на большинство заданных вопросов. Это авторитарная система. Те решения, которые принимает IBA, включая допуск российских и белорусских боксёров с флагами, — за гранью. Но наше главное событие — Европейские игры, которым ничего не угрожает», — цитирует Шимака iDNES.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

Ранее IBA приостановила членство Германии и ещё шести национальных федераций.

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