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Романцев — о самочувствии Гаврилова: он оптимист, всё будет в порядке

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Восьмикратный чемпион России с московским «Спартаком» Олег Романцев выразил надежду, что бывший футболист красно-белых Юрий Гаврилов быстро пойдёт на поправку.
Романцев — о самочувствии Гаврилова: он оптимист, всё будет в порядке
  • РИА Новости

«Слава богу, Юрий Гаврилов ходит и разговаривает. Ещё всё впереди. Нужно знать Гаврилова, он оптимист. Операция — ерунда, всё будет в порядке», — цитирует Романцева РИА Новости.

Председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян 30 мая сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности состояния здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт. 70-летний Гаврилов оказался в реанимации.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову.

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