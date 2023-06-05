Романцев — о самочувствии Гаврилова: он оптимист, всё будет в порядке
- РИА Новости
«Слава богу, Юрий Гаврилов ходит и разговаривает. Ещё всё впереди. Нужно знать Гаврилова, он оптимист. Операция — ерунда, всё будет в порядке», — цитирует Романцева РИА Новости.
Председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян 30 мая сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности состояния здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт. 70-летний Гаврилов оказался в реанимации.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову.