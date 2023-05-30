Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову
- РИА Новости
«Как и многие, узнал про госпитализацию из новостей. Желаю скорейшего выздоровления, Юрий Васильевич!» — цитирует Карпина «Матч ТВ».
30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточняются.
Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о госпитализации Гаврилова.