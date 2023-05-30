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Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость, что ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию.
Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову
  • РИА Новости

«Как и многие, узнал про госпитализацию из новостей. Желаю скорейшего выздоровления, Юрий Васильевич!» — цитирует Карпина «Матч ТВ».

30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточняются.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о госпитализации Гаврилова.

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